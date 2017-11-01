Всеволод Богданов, скорее всего, уйдет с поста главы СЖР — Павел Шишкин Общество

Пенза, 1 ноября 2017. PenzaNews. Председатель Союза журналистов России Всеволод Богданов, возглавляющий организацию на протяжении последних 25 лет — с 1992 года, скорее всего, освободит занимаемый пост, а его преемник будет определен по итогам XII съезда СЖР, который состоится 25 ноября. Об этом сообщил председатель пензенской областной организации Союза журналистов России, главный редактор газеты «Пензенская правда» Павел Шишкин.

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«Скорее всего, на этом съезде будет избран новый председатель, то есть Богданов уходит. Скорее всего. Вариантов, кто будет [новым руководителем союза], очень много, даже сейчас сказать трудно. Самый вероятный вариант — это Владимир Соловьев. Не тот Соловьев, о котором вы подумали, другой. Это военный корреспондент известный, но это опять же один из вариантов на данный момент», — сказал он в ходе конференции областной организации СЖР, состоявшейся в доме молодежи в среду, 1 ноября.

По словам Павла Шишкина, «съезд будет очень непростой».

«Там же будет избираться новый секретариат. Вы знаете, что в прошлом году секретариат был расширен на съезде: появилось много новых людей; часть из тех, что были, ушли», — отметил журналист.

Он не исключил, что количество секретарей СЖР будет сокращено.

Главный редактор «Пензенской правды» добавил, что на съезде будут внесены изменения в устав организации.

«Задача — все-таки несколько поменять работу союза. Если сейчас основное направление работы — это, скажем так, творческая помощь в профессиональном развитии, то здесь хочется, чтобы упор был на профессиональную поддержку в самых разных ситуациях, на юридическую поддержку и в том числе на поддержку материальную. Именно с этой целью подбираются будущие возможные секретари союза», — пояснил председатель пензенской областной организации СЖР.

Павел Шишкин сообщил также, что проведение мероприятия осенью 2017 года, а не весной 2018-го связано с предстоящими выборами президента России, чтобы к этому событию «Союз журналистов вошел уже с полностью избранным руководством, которому предстоит работать 5 лет предстоящих».

В ходе конференции были определены четыре делегата, которые примут участие в работе съезда от Пензенской области.

Ими автоматически стали Павел Шишкин как председатель областной организации и редактор телеканала «Экспресс» Павел Прохоренков как член федеративного совета СЖР.

Еще два человека — редакторы «Бековского вестника» и газеты «Вперед» Иссинского района Ольга Сокова и Галина Прохорова — были избраны делегатами по предложению правления областной организации союза.