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Жительница Пензы добилась предоставления лекарства сыну-инвалиду с помощью омбудсмена

09:38 | 02.11.2017 | Общество

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Жительница Пензы добилась восстановления лекарственного обеспечения своего малолетнего сына-инвалида с помощью уполномоченного по правам человека в регионе Елены Роговой.

Жительница Пензы добилась предоставления лекарства сыну-инвалиду с помощью омбудсмена

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Женщина сообщила омбудсмену, что данный препарат должен выдаваться ребенку бесплатно, однако не предоставлялся с июля, несмотря на то, что назначен ему по жизненным показаниям.

По ее словам, отсутствие необходимой терапии может привести к ухудшению состояния его здоровья.

Елена Рогова направила обращение в министерство здравоохранения Пензенской области о принятии мер по оперативному обеспечению мальчика лекарственным препаратом в необходимых объемах, сообщается на сайте уполномоченного по правам человека.
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