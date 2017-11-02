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В Пензенской области занялись заготовкой сосновых шишек

14:00 | 02.11.2017 | Общество

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Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Специалисты приступили к заготовке шишек сосны обыкновенной в Пензенской области.

В Пензенской области занялись заготовкой сосновых шишек

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба регионального Минлесхоза, всего в 2017 году намечено заготовить более 600 кг семян сосны из 60 тонн шишек.

Кроме того, планируется заготовить 120 кг семян сосны обыкновенной с улучшенными наследственными свойствами с лесосеменных плантаций Кузнецкого, Чаадаевского, Сердобского и Шемышейского лесничеств.

Семена будут очищаться от крылатки, а затем образцы каждой партии проанализируют на класс качества и передадут на хранение в лесничества Пензенской области.

Весной в питомниках будет высеяно не менее 500 кг семян.

Полученный посадочный материал в дальнейшем высадят в лесах Пензенской области, а также продадут арендаторам и лесозаготовителям, у которых нет своих питомников.
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