День национального единства народов Пензенской области отметили в филармонии Общество

Пенза, 2 ноября 2017. PenzaNews. Торжественное мероприятие, посвященное Дню национального единства народов Пензенской области, состоялось в органном зале филармонии в четверг, 2 ноября.

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Перед официальной частью в холле была развернута выставка, рассказывающая о культуре и традициях различных народов — русских, чувашей, армян, евреев, мордвы, узбеков и других. Участники мероприятия приветствовали друг друга на родных языках.

Открывая мероприятие, заместитель председателя правительства Пензенской области Василий Трохин отметил, что у всех народностей, живущих в регионе, несмотря на отличия, много общего.

«Дружба народов — это великое наше достижение. Бережно сохранить и приумножить его — это наша общая цель и задача. Ведь именно в этом и есть единство и слава России. Когда мы вместе с вами в месте, то у нас все получится», — сказал он.

В продолжение мероприятия были награждены наиболее активные члены национальных автономий и сообществ.

Затем состоялся праздничный концерт.