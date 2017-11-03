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В Пензе на улице Ленинградской демонтирован остановочный павильон с киоском

09:15 | 03.11.2017 | Общество

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Остановочный павильон с киоском, располагавшийся на остановке «Дом офицеров» на улице Ленинградской в Пензе, демонтирован. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в пресс-службе мэрии.

В Пензе на улице Ленинградской демонтирован остановочный павильон с киоском

Фото: Penza-gorod.ru

«Более 8 лет индивидуальный предприниматель осуществлял деятельность в нестационарном торговом объекте на основании договора аренды земельного участка. В связи с изменением действующего законодательства ему была направлена претензия с указанием срока расторжения документа», — пояснили в администрации Пензы.

В мэрии добавили, что в настоящее время на месте демонтированного собственником киоска установлен остановочный павильон нового образца.

«Работа администрации города по демонтажу нестационарных торговых объектов, размещенных на муниципальных земельных участках, будет продолжена», — резюмировали в пресс-службе.
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