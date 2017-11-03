В Пензенской области назвали самые благоустроенные муниципальные образования Общество

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Города Заречный и Городище, а также Вертуновский и Большелукинский сельсоветы заняли первое место в своих категориях в рамках конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области».

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

За победу в номинации «Городские округа» Заречный получит 1 млн. 800 тыс. рублей. Второе место присуждено Пензе, которой будет выделено 1 млн. 200 тыс. рублей. За третье место Кузнецку полагается 1 млн. рублей.

Лидер среди городских поселений — Городище, город получит 1 млн. 800 тыс. рублей. Вторым стал рабочий поселок Башмаково, выигравший 1 млн. 500 тыс. рублей, а третьим — Лунино, которому будет выделено 1 млн. 200 тыс. рублей.

Лауреатами в этой номинации признаны Беково, Сура и Нижний Ломов. Они получат 600 тыс., 540 тыс. и 360 тыс. рублей соответственно.

В категории «Сельские поселения с численностью населения свыше 3 тыс. человек» победу одержал Вертуновский сельсовет, второе место у Махалинского сельсовета, а третье — у Бессоновского.

Лауреатами стали Вадинский, Наровчатский и Лопатинский сельсоветы. Вознаграждения в этой категории равны выплатам за победу в номинации «Городские поселения».

Среди небольших сельских поселений первое место присуждено Большелукинскому сельсовету, премия которому составит 1 млн. 200 тыс. рублей, вторым — Белынский сельсовет (1 млн. рублей), третьим — Каргалейский сельсовет (800 тыс. рублей).

Лауреатами признаны Кевдо-Мельситовский, Новошаткинский и Лермонтовский сельсоветы. Они получат 400 тыс., 320 тыс. и 280 тыс. рублей соответственно.

Как сообщает пресс-служба управления ЖКХ и гражданской защиты населения, не менее 90% денежной премии должно быть потрачено на обустройство мест массового отдыха, сбора твердых коммунальных отходов, а также приобретение материально-технических ресурсов для организации благоустройства территории муниципального образования.