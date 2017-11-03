Идеологическим воспитанием молодежи должна заниматься РПЦ — Александр Гуляков
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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Ректор Пензенского государственного университета, депутат Законодательного собрания региона Александр Гуляков считает, что идеологическим воспитанием молодежи должна заниматься Русская православная церковь.
© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию
«Эту функцию должны делать священники. […] У них очень сильная социальная база создана», — отметил он в ходе VI молодежного юридического форума «Экстремизму – отпор!», который проходит в ПГУ в пятницу, 3 ноября.
Александр Гуляков назвал церковь «мощной структурой», которая должна взять на себя воспитание молодежи «в условиях развития общества, когда идеологическая часть ослабла».
«Другой структуры я не вижу», — отметил ректор ПГУ.
По его словам, совместная работа различных институтов и ведомств с молодежью принесет положительные изменения.
«Мы должны плотно взаимодействовать — гражданское общество, власть, духовенство и общественные организации», — сказал Александр Гуляков.
Молодежный юридический форум «Экстремизму – отпор!» проводится на базе Пензенского государственного университета ежегодно с 2012 года.
Его организаторами выступают ПГУ и Ассоциация юристов России.
В 2017 году программа мероприятия предусматривает работу трех основных секций: «Противодействие экстремизму в России», «Общественность в противодействии экстремизму» и «Религиозный экстремизм».
Участие в форуме принимают более 100 студентов пензенских вузов, в том числе граждане иностранных государств.