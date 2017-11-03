В Пензенском областном суде наградили лучших сотрудников Общество

Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов вручил награды судьям и работникам аппарата за многолетний труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в пятницу, 3 ноября.

Фото: Oblsud.penza.ru

Наградных знаков Совета судей РФ «За служение правосудию» удостоены судьи Наталья Гордеева, Галина Фомина и Ольга Потапова. Они отмечены за большой вклад в совершенствование правосудия, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд.

Медалями «За безупречную службу» награждены главный специалист отдела обеспечения судопроизводства Татьяна Кожурина и специалист I разряда финансово-бухгалтерского отдела Александр Терехин.

Звание «Почетный работник судебной системы» присвоено помощнику судьи по гражданским делам Наталье Галовой.

Кроме того, почетной грамотой судебного департамента при Верховном суде РФ награждена старший специалист I разряда, заведующая архивом областного суда Елена Гусева, сообщает пресс-служба областного суда.