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В Пензенском областном суде наградили лучших сотрудников

15:10 | 03.11.2017 | Общество

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Пенза, 3 ноября 2017. PenzaNews. Председатель Пензенского областного суда Виктор Трифонов вручил награды судьям и работникам аппарата за многолетний труд, образцовое исполнение служебных обязанностей, большой личный вклад в укрепление законности и правопорядка в пятницу, 3 ноября.

В Пензенском областном суде наградили лучших сотрудников

Фото: Oblsud.penza.ru

Наградных знаков Совета судей РФ «За служение правосудию» удостоены судьи Наталья Гордеева, Галина Фомина и Ольга Потапова. Они отмечены за большой вклад в совершенствование правосудия, заслуги в защите прав и законных интересов граждан, добросовестный труд.

Медалями «За безупречную службу» награждены главный специалист отдела обеспечения судопроизводства Татьяна Кожурина и специалист I разряда финансово-бухгалтерского отдела Александр Терехин.

Звание «Почетный работник судебной системы» присвоено помощнику судьи по гражданским делам Наталье Галовой.

Кроме того, почетной грамотой судебного департамента при Верховном суде РФ награждена старший специалист I разряда, заведующая архивом областного суда Елена Гусева, сообщает пресс-служба областного суда.
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