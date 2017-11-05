В Заре введен карантин по бешенству Общество

Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Территория в Октябрьском районе Пензы, ограниченная улицей Малоэтажной, 1-м проездом Новоселов и 2-м проездом Малоэтажным, объявлена неблагополучной по бешенству животных с наложением карантина на два месяца.

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Соответствующее постановление губернатора подписано 2 ноября.

Эпизоотическим очагом по бешенству признано одно из подворий на 1-м проезде Новоселов.

Документом утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства в неблагополучном пункте.

В него входят осуществление контроля за соблюдением карантина больных и потенциально зараженных животных, вакцинация и изолирование здоровых животных после карантина, а также выявление лиц, имевших контакт с больными животными, с последующей немедленной вакцинацией.

Кроме того, в случае выявления кошек и собак, подозреваемых в заболевании, рекомендуется провести их усыпление, а трупы животных со шкурой кремировать.

Также в документе говорится о необходимости провести разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения.