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В Заре введен карантин по бешенству

11:30 | 05.11.2017 | Общество

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Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Территория в Октябрьском районе Пензы, ограниченная улицей Малоэтажной, 1-м проездом Новоселов и 2-м проездом Малоэтажным, объявлена неблагополучной по бешенству животных с наложением карантина на два месяца.

В Заре введен карантин по бешенству. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Соответствующее постановление губернатора подписано 2 ноября.

Эпизоотическим очагом по бешенству признано одно из подворий на 1-м проезде Новоселов.

Документом утвержден план мероприятий по ликвидации бешенства в неблагополучном пункте.

В него входят осуществление контроля за соблюдением карантина больных и потенциально зараженных животных, вакцинация и изолирование здоровых животных после карантина, а также выявление лиц, имевших контакт с больными животными, с последующей немедленной вакцинацией.

Кроме того, в случае выявления кошек и собак, подозреваемых в заболевании, рекомендуется провести их усыпление, а трупы животных со шкурой кремировать.

Также в документе говорится о необходимости провести разъяснительную работу среди населения об опасности заболевания бешенством и мерах его предупреждения.
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