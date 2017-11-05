Виктор Кувайцев потребовал усилить контроль за важными стройками в Пензе Общество

Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев потребовал от ответственных лиц усилить контроль за строительством капитальных объектов по итогам объезда нескольких из них в воскресенье, 5 ноября.

Фото: Penza-gorod.ru

Как сообщает пресс-служба мэрии, вместе со своим заместителем Магомедом Агамагомедовым и начальником городского управления капстроительства Игорем Умновым он посетил стройплощадку школы на Шуисте, поселок Лесной, где осуществляется обустройство водопровода, и спорткомплекс «Зенит».

Затем Виктор Кувайцев провел рабочее совещание в администрации города.

Он высказал ряд замечаний по поводу производства строительных работ.

Кроме того, УКСу было поручено направить предприятию «Пензгорстройзаказчик» требование о своевременном завершении работ на «Зените», а Магомеду Агамагомедову как куратору данного направления поставлена задача в ежедневном режиме проводить планерки на стадионе.

«Временные рамки ограничены. Нужно четко отслеживать соблюдение графика работ», — подчеркнул Виктор Кувайцев.