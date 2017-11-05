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Штраф в 20 тыс. рублей назначен за отклонение автобуса №150 от маршрута в Пензе

12:32 | 05.11.2017 | Общество

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Пенза, 5 ноября 2017. PenzaNews. Мировой судья назначил штраф в размере 20 тыс. рублей индивидуальному предпринимателю, осуществляющему перевозку пассажиров по межмуниципальному маршруту, за отклонение автобуса №150 от утвержденной схемы движения в Пензе. Об этом ИА «PenzaNews» сообщили в межрегиональном управлении Ространснадзора по Пензенской области и Республике Мордовия.

Штраф в 20 тыс. рублей назначен за отклонение автобуса №150 от маршрута в Пензе

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Проверка показала, что 23 августа принадлежащий женщине микроавтобус «Fiat Ducato» отклонился от маршрута №150, по которому следовал. В частности, он проехал в Пензе через остановку «Центральный рынок» для посадки и высадки пассажиров. При этом, согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок, он должен следовать по областному центру через улицы Чаадаева, Луначарского, Гагарина, Байдукова, Литвинова и Аустрина», — пояснили в ведомстве.

В управлении добавили, что отклонение от утвержденной схемы движения является нарушением лицензионных условий, а наказание за это было назначено с учетом его повторного совершения.

Согласно реестру, опубликованному на сайте Минпрома Пензенской области, обслуживанием маршрута №150 «Чемодановка — Бессоновка» занимается индивидуальный предприниматель Анна Байкина.
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