Дед Мороз будет встречать гостей в центре Пензы с 23 декабря по 15 января Общество

Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Дед Мороз будет общаться с жителями и гостями Пензы в тематическом зимнем городке на площади имени В.И. Ленина в период с 23 декабря по 15 января. Об этом сообщила начальник управления культуры города Вера Фейгина.

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По ее словам, новогодний комплекс будет состоять из домика Деда Мороза и нескольких деревянных конструкций, задействованных под тематическую ярмарку и выполненных в едином стиле.

«Домик Деда Мороза планируем установить рядом с главной елкой ближе к улице Московской. Будет составлен и размещен в общем доступе график, когда можно будет пообщаться и сфотографироваться со сказочным персонажем», — уточнила Вера Фейгина в ходе совещания, состоявшегося в мэрии в понедельник, 6 ноября.

Она добавила, что каждый день в течение часа сказочный персонаж будет встречать гостей.

Среди других нововведений этого года — работа фотозон и ярмарки, на которой будут продавать горячий чай и выпечку.

Кроме того, с 15 по 23 декабря будет работать «Почта Деда Мороза» — каждый сможет опустить письмо с пожеланиями в специальный ящик.

Также на площади, как и в предыдущие годы, будет залит каток.

По итогам совещания мэр Виктор Кувайцев поручил продумать схему размещения тематических зон и определить график проведения праздничных событий.

«Нужно четко проработать организационные вопросы, чтобы посещение этой новогодней зоны было интересно как детям, так и взрослому населению нашего города», — цитирует главу администрации Пензы пресс-служба мэрии.