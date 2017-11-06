Иван Белозерцев призвал не допускать недобросовестных подрядчиков до важных контрактов Общество

Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев потребовал от представителей министерств и ведомств принять все необходимые меры, чтобы исключить работу недобросовестных подрядчиков на социально важных объектах.

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«2017 год подходит к концу. Сегодня уже можно говорить о результатах по ремонту и строительству дорог, по выполнению программ благоустройства, ремонта образовательных учреждений и других. Подводя итоги, надо не просто планировать работу на будущий год, а уже сейчас готовить ПСД [проектно-сметную документацию], чтобы начать необходимые процедуры в конце января – начале февраля», — сказал он в ходе совещания в региональном правительстве в понедельник, 6 ноября.

По словам Ивана Белозерцева, это позволит выполнить основной объем работ в летний период.

Особое внимание губернатор обратил на выбор подрядчиков.

Он привел ряд примеров, когда выигравшие конкурсы компании не справлялись с поставленными задачами и срывали сроки.

«Если вы столкнулись с недобросовестным подрядчиком, учтите этот опыт. Компании, с которыми возникали проблемы, в 2018 году на наших объектах работать не должны!» — цитирует Ивана Беозерцева пресс-служба регионального правительства.