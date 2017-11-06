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В селе Кирово 9 ноября откроют памятник советскому солдату

16:18 | 06.11.2017 | Общество

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Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Церемония открытия памятника советскому солдату состоится в селе Кирово Сердобского района Пензенской области в предстоящий четверг, 9 ноября. Об этом сообщил заместитель председателя регионального правительства Олег Ягов.

В селе Кирово 9 ноября откроют памятник советскому солдату

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«В Международный день борьбы против фашизма, расизма и антисемитизма в 11.00 на территории мемориального комплекса села Кирово Сердобского района Пензенской области состоится торжественная церемония открытия памятника советскому солдату», — написал он на своей странице в Facebook.

Олег Ягов пояснил, что с инициативой установки монумента выступило пензенское региональное отделение Российского военно-исторического общества, комитет региона по охране памятников истории и культуры и администрация Сердобского района.

«Российским военно-историческим обществом, в рамках деятельности по сохранению и популяризации военной истории России было принято решение о включении села Кирово в программу по установке мемориальных знаков на 2017 год, [об] изготовлении памятника советскому солдату и передачи его в дар муниципальному образованию», — добавил зампред правительства.

По его словам, в церемонии открытия памятника примет участие главный специалист департамента по работе с регионами РВИО Азат Хафизов.

«Монумент представляет собой фигуру коленопреклоненного солдата, созданную в одной из московских мастерских скульпторами Д.А. Стретовичем и Т.А. Юрченко. Автор проекта — советник председателя Российского военно-исторического общества Р.И. Мединский», — сообщил Олег Ягов.

Он сопроводил сообщение фотографией монумента, который уже занял свое место в селе Кирово.
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