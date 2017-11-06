В Заре начали возводить стены дома для сирот, который планируется сдать в июне
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Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Строители приступили к кирпичной кладке стен 5-этажного дома для детей-сирот, который должен быть возведен в пензенском микрорайоне Заря летом 2018 года. Об этом заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов проинформировал мэра Виктора Кувайцева, посетившего стройплощадку в понедельник, 6 ноября.
Фото: Penza-gorod.ru
«Продолжается забивка свай под второй дом. Всего готово 60 свай из 240», — добавил он.
Виктор Кувайцев отметил, что в декабре необходимо сделать «коробку» первого дома, вывести нулевой цикл второго объекта и к концу текущего года проложить инженерные коммуникации.
Кроме того, он поручил своевременно завершить ограждение стройплощадки и провести ее санитарную уборку.
«Нужно помнить о безопасности и комфорте жителей микрорайона при производстве строительных работ», — сказал мэр.
Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в перспективе в Заре будет построено три 5-этажных дома на 150 квартир для детей-сирот.
По условиям контракта, первое строение должно быть возведено в июне 2018 года, второе — в сентябре. Срок окончания работ по третьему дому — март 2019 года.
На данный момент подрядная организация — МУП «Пензгорстройзаказчик» — действует в рамках установленного графика.