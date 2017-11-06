EN
03:07:27 Вторник, 7 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Заре начали возводить стены дома для сирот, который планируется сдать в июне

17:11 | 06.11.2017 | Общество

Печать

Пенза, 6 ноября 2017. PenzaNews. Строители приступили к кирпичной кладке стен 5-этажного дома для детей-сирот, который должен быть возведен в пензенском микрорайоне Заря летом 2018 года. Об этом заместитель главы администрации города Магомед Агамагомедов проинформировал мэра Виктора Кувайцева, посетившего стройплощадку в понедельник, 6 ноября.

В Заре начали возводить стены дома для сирот, который планируется сдать в июне

Фото: Penza-gorod.ru

«Продолжается забивка свай под второй дом. Всего готово 60 свай из 240», — добавил он.

Виктор Кувайцев отметил, что в декабре необходимо сделать «коробку» первого дома, вывести нулевой цикл второго объекта и к концу текущего года проложить инженерные коммуникации.

Кроме того, он поручил своевременно завершить ограждение стройплощадки и провести ее санитарную уборку.

«Нужно помнить о безопасности и комфорте жителей микрорайона при производстве строительных работ», — сказал мэр.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, в перспективе в Заре будет построено три 5-этажных дома на 150 квартир для детей-сирот.

По условиям контракта, первое строение должно быть возведено в июне 2018 года, второе — в сентябре. Срок окончания работ по третьему дому — март 2019 года.

На данный момент подрядная организация — МУП «Пензгорстройзаказчик» — действует в рамках установленного графика.
Актуальное
Читайте также
В Пензе на конкурс «Голос надежды» подано вдвое больше заявок, чем в прошлом году В селе Кирово 9 ноября откроют памятник советскому солдату
Православный священник из Москвы прочтет в Пензе лекции об исламе Мэр Пензы потребовал привести в порядок стройплощадку на набережной Суры
Пензенский «Дизель» одержал победу над ангарским «Ермаком» Пенза примет всероссийские соревнования по художественной гимнастике
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver