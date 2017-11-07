В Пензе капсулы с посланиями потомкам вскрыли, не дожидаясь 7 ноября Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники МЧС, управлений ЖКХ и культуры Пензы заблаговременно выполнили работы по вскрытию фрагмента стены гранитной плиты вблизи монумента «Росток» на набережной реки Суры, в которую было замуровано две капсулы с посланиями потомкам, заложенные в 1967 и 1977 годах: их надлежало прочитать 7 ноября 2017 года.

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба мэрии, еще в минувшее воскресенье, 5 ноября, специалисты обследовали и сняли первую плиту.

Было видно, что она имеет изъяны, в некоторых местах треснула. В итоге версия о том, что в 1990-е годы ее уже вскрывали, получила свое подтверждение, поэтому вероятность отсутствия капсул была высока.

После вскрытия плиты было обнаружено бетонное пространство, и найдена первая капсула округлой формы.

Специалисты знали, что в стеле заложена аудиозапись послания потомкам 1967 года и подготовились к ее нахождению заранее. На «Радио России» была подготовлена студия со специальной аппаратурой, и приглашены специалисты, в том числе сотрудники радиостанции Алексей Астафичев и Александр Зубков, работающий с 1968 года. Для идентификации капсулы с аудиозаписью пригласили Ольгу Ломизову — дочь специалиста отдела оповещения оперативно-технической части УВД Владимира Ломизова, который и сделал аудиозапись в 1967 году. Она подтвердила подлинность артефакта.

Запись была сделана в домашних условиях. Этот факт стал основанием для предположения о ветхом состоянии пленки. На случай, если она сохранилась, представители радиостанции подготовили оборудование для прослушивания и оперативной перезаписи послания. Вскрытие капсулы, которая напоминала матрешку, проводили сотрудники МЧС. Работа заняла около часа. Последняя оболочка была полиэтиленовой. Когда ее открыли, присутствовавшие почувствовали резкий запах. Стало понятно, что содержимое восстановлению не подлежит и носитель может быть использован только как экспонат музея.

Однако поскольку предыдущие поколения пензенцев хотели, чтобы послание прозвучало в аудиоварианте, было принято решение реконструировать запись для торжественной церемонии 7 ноября.

На площадке у «Ростка» ее услышат в исполнении артиста театра «Голос поэта», члена Союза российских писателей Михаила Рудакова. Он никогда не работал диктором, его голос широко неизвестен и поэтому не будет идентифицирован.

Завершив работы по исследованию капсулы с аудиозаписью, группа приступила к поискам оставшихся двух.

После обследования пространства специальным оборудованием удалось обнаружить капсулу с посланием потомкам 1967 года. Оно было сделано на прорезиненной бумаге и хорошо сохранилось. Бумага намокла, но ее просушили в особых условиях.

Подлинный текст послания отличается от известного архивного, автором которого является пензенский журналист и краевед Федор Дворянов. Как оказалось, существовало несколько версий документа. Теперь у пензенцев есть возможность изучить его оригинал.

Со вскрытием капсулы закладки 1977 года проблем не возникло. Она была запаяна в вакуумную стеклянную трубку. Текст не намок и хорошо сохранился. На торжественной церемонии его зачитает артист центра культуры и досуга Пензы Сергей Макаров.

Все обнаруженные экспонаты были возвращены в стелу.

После их извлечения в ходе церемонии по случаю 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции 7 ноября артефакты будут переданы в краеведческий музей.