Шествие по центральной улице Пензы открыло торжества в честь 100-летия революции Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Шествие по улице Московской — от торгового центра «Арбат» до площади имени В.И. Ленина — открыло в Пензе торжества по случаю 100-летия Великой Октябрьской социалистической революции, которое отмечается во вторник, 7 ноября.

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Жители регионального центра и районов области начали собираться заранее. Многие держали в руках красные флаги — советские, а также с символикой КПРФ и «Левого фронта».

Примерно в 9.10 около 200 человек выстроились в колонну и направились к зданию областного правительства.

Впереди шел оркестр, который задавал праздничный тон, следом — несколько человек с транспарантом «Национализация: вернем богатства страны народу!» и цветами, а также активисты с плакатом «Другой мир возможен! Левый фронт».

Замыкали шествие представители общероссийской общественной организации «Дети войны», которые пели песни под гармонь.

Многие прохожие с интересом наблюдали за происходящим и снимали на камеры мобильных телефонов.

Когда колонна приблизилась к площади, на ней заиграла песня «Я рожден в СССР».

Под бой барабанов участники шествия приблизились к памятнику вождю мирового пролетариата с лозунгами «Ленин жил! Ленин жив! Ленин будет жить!» и «Ленин смог — сможем и мы!»

В рамках памятного митинга наиболее активным коммунистам были вручены партийные награды, получая которые, они произносили: «Служу советскому народу!»

После возложения цветов колонна направилась по улице Славы к монументу «Росток», где будут торжественно извлечены капсулы с посланиями потомкам, заложенные в 1967 и 1977 годах.