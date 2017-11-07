Великий Октябрь навсегда изменил ход истории — Георгий Камнев Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Великая Октябрьская социалистическая революция навсегда изменила ход отечественной и мировой истории. Такое мнение высказал член президиума ЦК КПРФ, лидер пензенских коммунистов, депутат Законодательного собрания региона Георгий Камнев.

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«Наша революция ярко показала, каких исторических вершин, каких достижений в труде и в борьбе, в науке и технике, культуре и искусстве может достичь человек, когда государство делает все для раскрытия его потенциала. Сегодня все прогрессивное человечество, весь мир отмечает 100-летнюю годовщину великой революции, которая освободила трудящихся от гнета помещиков, дала надежду миллионам людей на всем земном шаре», — отметил Георгий Камнев, поздравляя жителей региона с вековым юбилеем Великого Октября.

По его словам, идейный вдохновитель и организатор революции Владимир Ленин навечно вписал свое имя в историю, встав в один ряд с Карлом Марксом и Фридрихом Энгельсом.

«Имя Ленина сегодня знают в каждой — даже самой удаленной — точке нашей планеты», — подчеркнул первый секретарь пензенского обкома КПРФ.

Он добавил, что советские люди под руководством коммунистической партии большевиков достигли небывалых высот.

«[Они] разгромили фашизм и спасли весь мир от коричневой заразы. Советский человек — коммунист Юрий Гагарин — первым полетел в космос. Советские ученые запустили первый спутник. Наши города строились и развивались, открывались новые заводы и фабрики, крепло сельское хозяйство. И все это — достижения Великого Октября, которые мы помним и которыми гордимся. С праздником, дорогие друзья! Крепкого вам здоровья, настоящего счастья, новых побед и свершений!» — цитирует Георгия Камнева пресс-служба обкома КПРФ.