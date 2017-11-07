В Пензе филармония не вместила всех желающих попасть на концерт к 100-летию революции Общество

Пенза, 7 ноября 2017. PenzaNews. Большой зал пензенской областной филармонии, рассчитанный на 750 мест, не смог вместить всех желающих попасть на концерт, посвященный 100-летию Великой Октябрьской социалистической революции, которое отмечается 7 ноября.

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Вход на мероприятие был свободным, и сначала в зал пускали всех.

Когда все места были заняты, сотрудники учреждения культуры, рядом с которыми дежурили полицейские, закрыли двери на втором этаже здания, и перед ними начала образовываться очередь.

Там столпились около 15 пенсионеров — им разрешили пройти внутрь только тогда, когда они начали громко возмущаться.

Спустя несколько минут после начала концерта пензенцев, в том числе с пригласительными, которые выдавали в обкоме КПРФ, перестали пускать даже в здание филармонии.

Это вызвало негодование пожилых людей, некоторые из которых пришли на костылях или в сопровождении родных, державших их под руки.

При этом киноконцертный зал «Пенза», также расположенный на Юбилейной площади, но рассчитанный на 1 тыс. 600 мест, согласно расписанию на сайте учреждения культуры «Пензаконцерт», пустовал.

Около 70 зрителей, все же сумевших попасть в переполненный зал, разместились стоя вдоль стен в партере, бельэтаже и на балконах, которые зачастую не заняты даже во время приезда популярных столичных артистов. Другие сели прямо на полу и ступенях.

Дополнительные стулья, которых насчитывалось в зале всего несколько штук, не сыграли существенной роли.

Первым к собравшимся обратился заместитель председателя правительства Пензенской области Олег Ягов, который отметил, что прожил половину жизни в Советском Союзе.

«Когда мы были школьниками, когда мы были студентами, мы с флагами и транспарантами с удовольствием шли на ноябрьскую демонстрацию, пели песни, и для нас это был просто праздник. Сейчас я лично повзрослел, и у меня более глубокое осознание тех событий, которые произошли 100 лет назад. Сегодня мы должны не просто праздновать 100-летие первой в мире революции, сегодня мы должны понимать, почему она произошла», — сказал он.

В свою очередь заслуженный врач РСФСР, кандидат медицинских наук, кавалер ордена Трудового Красного Знамени Геннадий Демидов отметил, что стал тем, кем является, благодаря советской власти.

Он также рассказал собравшимся о своих родителях, которые прошли тяжелый жизненный путь.

«Мне очень приятно видеть людей своего поколения, людей среднего возраста и молодых. Многих из молодых комсомольцев я знаю в лицо. Я желаю им мужества, здоровья, чтобы они знамя социализма снова подняли вверх. Я живу с надеждой, что идеи социализма, идеи справедливости, равноправия восторжествуют в скором времени», — добавил 80-летний пенсионер.

После этого для зрителей со сцены прозвучали песни советского времени.

Одни пожилые люди с ностальгической улыбкой подпевали знакомые слова, другие не могли сдержать слез.