В Пачелме полицейского освободили от уголовной ответственности за преступление Общество

Пачелма, 7 ноября 2017. PenzaNews. Пачелмский районный суд Пензенской области прекратил дело в отношении участкового уполномоченного полиции, признавшего вину в злоупотреблении должностными полномочиями, и освободил его от уголовной ответственности.

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«Занимая должность участкового уполномоченного полиции, мужчина в июне 2016 года получил по телефону информацию о краже. В нарушение своих должностных обязанностей, действуя вопреки интересам службы, он решил укрыть указанное преступление от учета, умышленно не осуществил его регистрацию, установленных законом мер по проверке информации не принял», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

По его словам, действия полицейского привели к нарушению принципа неотвратимости наказания и способствовали дискредитации правоохранительных органов в глазах населения.

«Мужчина имеет стаж работы в органах внутренних дел более 20 лет. За период службы он неоднократно награждался медалями, к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно, имеет семью и малолетнего ребенка на иждивении», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что участковый ранее не привлекался к уголовной ответственности.

«Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сказал он, отметив, что постановление вступило в законную силу.