EN
19:15:35 Вторник, 7 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017
БОЛЬШОЙ ФОТОРЕПОРТАЖ Вскрытие капсул с посланием потомкам из 1967 и 1977 годов. Пенза, 7 ноября 2017 г.

В Пачелме полицейского освободили от уголовной ответственности за преступление

18:20 | 07.11.2017 | Общество

Печать

Пачелма, 7 ноября 2017. PenzaNews. Пачелмский районный суд Пензенской области прекратил дело в отношении участкового уполномоченного полиции, признавшего вину в злоупотреблении должностными полномочиями, и освободил его от уголовной ответственности.

В Пачелме полицейского освободили от уголовной ответственности за преступление

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Занимая должность участкового уполномоченного полиции, мужчина в июне 2016 года получил по телефону информацию о краже. В нарушение своих должностных обязанностей, действуя вопреки интересам службы, он решил укрыть указанное преступление от учета, умышленно не осуществил его регистрацию, установленных законом мер по проверке информации не принял», — сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Пачелмского районного суда.

По его словам, действия полицейского привели к нарушению принципа неотвратимости наказания и способствовали дискредитации правоохранительных органов в глазах населения.

«Мужчина имеет стаж работы в органах внутренних дел более 20 лет. За период службы он неоднократно награждался медалями, к уголовной и административной ответственности не привлекался, по месту жительства и работы характеризуется исключительно положительно, имеет семью и малолетнего ребенка на иждивении», — пояснил собеседник агентства.

Представитель суда добавил, что участковый ранее не привлекался к уголовной ответственности.

«Ему назначена мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа в размере 30 тыс. рублей», — сказал он, отметив, что постановление вступило в законную силу.
Актуальное
Читайте также
В Пензе открыт памятник-часовня святым царственным страстотерпцам Пензенская делегация во главе с губернатором посетит Брянскую область
«Транснефть – Дружба» помогает Пензенской области Денис Айрапетян из Пензы примет участие в этапе Кубка мира по шорт-треку
Зареченец лишился около 100 тыс. рублей после звонков «сотрудников Роспотребнадзора» В пензенском драмтеатре обсудят спектакль «Визит алой дамы»
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver