89% пензенцев считают город удобным для жизни Общество

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. 89% пензенцев полностью или в основном согласны с тем, что город удобен для жизни. Об этом свидетельствуют результаты исследования Финансового университета при правительстве РФ, посвященного работе системы ЖКХ в городах России.

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Согласно представленным данным, состоянием своего дома в целом удовлетворены 69% опрошенных жителей Пензы, качеством благоустройства — 77%, а работой служб ЖКХ значительно меньше граждан — 47%.

96% респондентов считают, что в Пензе ведется строительство достаточного количества жилья.

В целом по России лишь 33% опрошенных считают свой город удобным для жизни. 24% удовлетворены состоянием своего дома, 18% — благоустройством, 11% — работой служб ЖКХ, 90% — количеством строящегося жилья.

Также исследователи вычислили индекс оценки состояния ЖКХ населением.

В Пензе этот показатель составил 72. Лучший результат у Набережных Челнов — 100. Второе место с индексом 99,6 занимает Тюмень, а третье — 91 — поделили Грозный и Краснодар.

Худший результат по индексу оценки состояния ЖКХ населением показал Волгоград с результатом 0.

Финансовый университет при правительстве России сделал очередной замер потребительских оценок состояния ЖКХ в крупных и средних городах в рамках проекта по изучению качества жизни. В основу исследования были положены данные социологического опроса, проведенного летом и осенью 2017 года.

В каждом из 38 городов были опрошены не менее 600 человек по выборке, отражающей социально-демографическую структуру населения.

В ходе исследования респондентам задавалось пять вопросов, каждый из которых отражен в рейтинге.

Для расчета индекса оценки состояния ЖКХ населением данные, полученные в ходе опросов, пересчитаны в пять субиндексов по шкале от 0 до 100 и сведены в единый.