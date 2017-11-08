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Начали действовать новые правила движения на круговых перекрестках

13:20 | 08.11.2017 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Поправки в ПДД, касающиеся проезда перекрестков с круговым движением, вступили в силу в среду, 8 ноября.

Начали действовать новые правила движения на круговых перекрестках

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщается на сайте управления ГИБДД УМВД России по Пензенской области, въезжая на перекресток равнозначных дорог, обозначенный знаком 4.3 «Круговое движение», водитель транспортного средства обязан уступить машинам, которые уже следуют по данному перекрестку.

Однако если на нем установлены знаки приоритета или светофор, то движение осуществляется в соответствии с их требованиями.

В Пензе один из оживленных перекрестков с круговым движением расположен в районе монумента «Глобус».

При въезде на него со стороны улиц Бекешской и Суворова установлен знак 4.3 «Круговое движение». Следовательно, согласно новому порядку, водители должны уступить дорогу тем, кто уже едет по перекрестку.

Тем автомобилистам, которые следуют с улицы 8 Марта, необходимо ориентироваться сразу на несколько знаков, в том числе 2.1 «Главная дорога» — он дает преимущество при въезде на перекресток, а также тот, который обозначает направление движения по главной дороге — в данном случае при повороте на улицу Бекешскую.

Специалисты отдела пропаганды управления ГИБДД УМВД России по региону не смогли оперативно прокомментировать ИА «PenzaNews» новые правила проезда круговых перекрестков в Пензе и области.

Кроме того, в Госавтоинспекции не ответили на вопрос о том, будут ли в ближайшее время штрафовать водителей, которые не сумеют сориентироваться в изменившейся дорожной ситуации, и предложили направить редакционный запрос.
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