В Пензе до конца ноября будет работать передвижной пункт судебных приставов Общество

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Судебные приставы будут вести разъяснительную работу с жителями Пензы в выездном формате — в специальных автомобилях управления ФССП России, которые будут работать в разных районах города до конца ноября по понедельникам и средам.

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Как сообщает пресс-служба ведомства, в мобильном офисе можно будет получить информацию об имеющихся задолженностях и погасить их с помощью банковской карты или наличными.

В понедельник, 13 ноября, автомобиль приставов будет стоять в районе дороги-дублера улицы Окружной около спортивно-зрелищного комплекса «Дизель-Арена» с 14.00 до 17.00.

Через день, 15 ноября, в это же время сотрудники ведомства будут дежурить в районе базы «Первомайская» на улице Перспективной.

В эти же часы 20 ноября мобильный офис расположится в районе магазина «Мезон» на улице Чаадаева, 38.

В среду, 22 ноября, автомобиль будет находиться около дома №5 на улице Строителей в Пензе с 9.00 до 12.00.

27 ноября он вновь разместится в районе дороги-дублера у «Дизель-Арены», но уже в первой половине дня.

В среду, 29 ноября с 9.00 до 12.00 приставы будут принимать жителей в районе базы «Первомайская».