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Представители 14 регионов соберутся в Пензе на совещании по сохранению водных ресурсов

15:32 | 08.11.2017 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Заседание бассейнового совета Верхне-Волжского бассейнового округа, в котором примут участие представители 14 регионов России, состоится в правительстве Пензенской области в предстоящий четверг, 9 ноября.

Представители 14 регионов соберутся в Пензе на совещании по сохранению водных ресурсов

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Помимо должностных лиц из Пензы и области, на нем будут присутствовать, в частности, делегаты из Мордовии, Татарстана, Марий Эл, Чувашии и Новочебоксарска, Москвы, Владимира, Костромы, Ярославля, Ульяновска, Волгограда, Иваново, Вологды и Нижнего Новгорода.

Совещание пройдет под председательством руководителя Верхне-Волжского бассейнового водного управления Федерального агентства водных ресурсов Александра Баринова.

В ходе мероприятия планируется рассмотреть вопросы рационального использования и сохранения природных запасов.

Ожидается, что заместитель министра лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области Александр Иванов выступит с докладом «Реализация переданных полномочий в области водных отношений», сообщает пресс-служба правительства региона.

Водный фонд Пензенской области насчитывает более 3 тыс. рек, ручьев, водохранилищ, прудов, озер и болот.

К наиболее крупным рекам относятся Сура, Уза, Мокша, Хопер и Ворона.

На Суре располагается Пензенское водохранилище, являющееся основным источником водоснабжения Пензы и Заречного.
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