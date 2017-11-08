В Пензе центр помощи бездомным планирует организовать новые пункты питания Общество

Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Активисты центра помощи бездомным людям, действующего при епархиальном управлении, планируют организовать в Пензе еще две точки питания лиц без определенного места жительства в дополнение к шести уже существующим. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила координатор организации Татьяна Медведева.

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«На сегодняшний момент мы планируем освоить еще две точки, которые находятся на удалении. […] Там, по неофициальным данным, целые селения этих людей», — пояснила собеседница агентства.

При этом Татьяна Медведева отказалась назвать конкретные места, поскольку, по ее словам, оглашение этой информации ранее уже осложняло работу центра.

«Потом на все точки стала выезжать полиция. Они уже знали, в каком месте и когда мы будем, до этого времени приезжали и забирали их [бездомных] всех в отдел», — пояснила она.

Координатор центра отметила, что на момент начала работы — 28 мая 2017 года — под опекой организации находилось около 40 бездомных.

«На сегодняшний день это число — от 65 до 75 ежедневно», — сообщила Татьяна Медведева.

Она пояснила, что основной задачей центра является организация горячего питания для данной категории людей; помимо этого, бездомных обеспечивают сезонной одеждой.

Татьяна Медведева добавила, что в связи с этим в епархиальном управлении на Соборной площади, 1, ведется сбор теплых бывших в употреблении вещей и зимней обуви.

«Очень нуждаемся в продуктах питания. Сейчас мы делаем заготовки на зиму — это картофель, лук, морковь, свекла. […] Конечно же, нам нужны волонтеры, потому что работа по кухне — приготовление пищи — занимает достаточно много времени», — добавила собеседница агентства.

Координатор центра отметила, что также необходимы средства на покупку бездомным медикаментов по рецепту врачей.