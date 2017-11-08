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НКО смогут использовать герб Пензенской области на сувенирной продукции

17:24 | 08.11.2017 | Общество

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Пенза, 8 ноября 2017. PenzaNews. Некоммерческие организации, включенные в реестр социально ориентированных НКО – получателей поддержки органов исполнительной власти Пензенской области, смогут использовать изображение герба региона на своей продукции.

НКО смогут использовать герб Пензенской области на сувенирной продукции

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Соответствующее постановление губернатора, которое было подписано 3 ноября, опубликовано на сайте правительства региона.

Согласно тексту документа, НКО смогут использовать изображение герба Пензенской области на полиграфической продукции, приглашениях, вымпелах, памятных медалях, значках и сувенирах. Кроме того, организации смогут размещать отличительный знак региона на своих официальных сайтах.

При его использовании им рекомендовано руководствоваться положениями закона Пензенской области «О гербе».

Контроль за исполнением постановления возложен на заместителя председателя правительства Пензенской области Василия Трохина, координирующего вопросы обеспечения основных направлений внутренней политики.
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