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В Пензе приостановлена деятельность булочной на улице Кижеватова

12:36 | 10.11.2017 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Работа магазина «Пекарня «Хлебница», расположенного на улице Кижеватова, 21, в Пензе, приостановлена до 27 января 2018 года из-за выявленных нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

В Пензе приостановлена деятельность булочной на улице Кижеватова

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора по Пензенской области, недочеты были зафиксированы 28 сентября.

«Загрузка хлебобулочных изделий в магазин осуществляется со стороны третьего подъезда, под окнами жилого дома», — пояснили в ведомстве.

В пресс-службе отметили, что в торговом зале отсутствует приточно-вытяжная вентиляция, а в приспособленном складском помещении она есть, но не функционирует.

«Сеть бытовой канализации магазина подключена к водоотведению жилого дома. При осмотре колодца, расположенного с левого торца здания, выпусков, предназначенных для отведения канализационных стоков только от магазина-кулинарии, не имеется», — добавили в региональном управлении Роспотребнадзора.
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