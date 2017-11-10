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Пензенский опыт подготовки к зиме распространят на все регионы — Пучков

15:37 | 10.11.2017 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Опыт Пензенской области по подготовке объектов жилищно-коммунального хозяйства и дорожной инфраструктуры к осенне-зимнему периоду будет распространен на все регионы страны. Об этом сообщил глава МЧС России Владимир Пучков.

Пензенский опыт подготовки к зиме распространят на все регионы — Пучков

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Пензенская область реализует самые современные подходы по подготовке и объектов жилищно-коммунального хозяйства, и всего дорожного хозяйства для работы в условиях «осень – зима». […] Опыт работы соответствующих структур Пензенской области будет распространен на все регионы нашей необъятной страны», — сказал он в ходе брифинга, состоявшегося по итогам заседания в правительстве региона в пятницу, 10 ноября.

По словам Владимира Пучкова, подготовка к зиме — приоритетное направление в каждодневной деятельности федеральных структур, а также региональных и местных властей.

«Создание удобных, комфортных условий проживания людей, их жизни и деятельности, устойчивость всех систем жизнеобеспечения — это важнейшая сфера ответственности МЧС России, и соответствующих служб субъектов РФ, и органов местного самоуправления», — пояснил он.

Глава МЧС России подчеркнул, что в целом на территории Пензенской области «очень энергично работают все органы управления и службы территориальной подсистемы РСЧС».

«Развивается пожарно-спасательный гарнизон, [закупается] новая техника, экипировка, оснащение, и современные технологии уже каждодневно внедряются в жизнь», — отметил Владимир Пучков.
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