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В драмтеатре Пензы состоялось чествование сотрудников полиции

20:29 | 10.11.2017 | Общество

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Пенза, 10 ноября 2017. PenzaNews. Сотрудники органов внутренних дел и ветераны службы приняли участие в торжественном мероприятии по случаю профессионального праздника, которое состоялось в пензенском областном драматическом театре имени А.В. Луначарского в пятницу, 10 ноября.

В драмтеатре Пензы состоялось чествование сотрудников полиции

Фото: 58.мвд.рф

Личный состав поздравил начальник управления МВД России по Пензенской области генерал-майор полиции Юрий Рузляев.

Он отметил, что регион является одним из наиболее спокойных, в чем заслуга всех правоохранительных ведомств.

«Мы также искренне благодарим жителей Пензенской области, которые своевременно сообщают нам о преступлениях и правонарушениях, проявляют бдительность и внимание, внося весомый вклад в профилактику преступности в регионе, помогая полиции изобличать нарушителей закона. В этом мы видим проявление доверия жителей региона к стражам правопорядка, чем мы очень дорожим», — сказал он.

В ходе мероприятия наградное оружие — пистолет Макарова — было вручено заместителю начальника полиции УМВД России по Пензенской области Сергею Шестакову и заместителю начальника управления уголовного розыска ведомства Максиму Петрушину.

Кроме того, председатель общественного совета при региональном управлении МВД Глеб Синцов был удостоен почетной грамоты МВД России за оказание содействия ведомству в выполнении задач, возложенных на органы внутренних дел, и укрепление престижа полицейской службы.

Затем состоялся праздничный концерт, подготовленный творческими коллективами и сотрудниками органов внутренних дел.
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