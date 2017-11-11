В Пензе владелец «Volkswagen Transporter» доказал в суде, что автомобиль является легковым Общество

Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Житель Пензы смог доказать в суде, что ему ошибочно начисляли транспортный налог на автомобиль «Volkswagen Transporter» как на грузовой.

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«Мужчина указал, что с 1999 года у него в собственности находился автомобиль «Volkswagen Transporter», за который он исправно платил транспортный налог. Лишь в 2016 году, изучив закон, он понял, что ФНС России рассчитывала транспортный налог по ставке применяемой к грузовым автомобилям, хотя его автомобиль являлся легковым», ― сообщил ИА «PenzaNews» официальный представитель Октябрьского районного суда.

Он уточнил, что после подтверждения управлением ГИБДД по Пензенской области легкового статуса машины, мужчина обратился в инспекцию ФНС по месту жительства, где ему пересчитали налог, но лишь за период проживания в этом районе ― с января 2015 года.

«Он обратился в другую инспекцию, где жил раньше ― с 2003 по 2015 годы, однако ему было отказано в перерасчете налога со ссылкой на технические документы на автомобиль, где он обозначен как «грузовой фургон», ― отметил собеседник агентства.

По его словам, сведения о типе транспортного средства для начисления налога предоставляет УГИБДД УМВД России по Пензенской области, а понятие такого типа транспортного средства как «грузопассажирский» в классификации не предусмотрено.

«Указанное Госавтоинспекцией наименование не давало возможности инспекции ФНС России отнести автомобиль автоматически к грузовым. Неполные сведения налоговым органам необходимо было уточнить, а не отказывать в перерасчете», ― пояснил представитель суда.

Он сообщил, что решением суда признан недействительным отказ инспекции в перерасчете транспортного налога.

«На административного ответчика возложена обязанность в установленном порядке произвести перерасчет уплаченного налога. Не согласившись с вынесенным решением, инспекция обжаловала его в Пензенский областной суд, который не нашел оснований для отмены либо изменения решения», ― резюмировал собеседник агентства.