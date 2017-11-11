Мэр Пензы поручил своевременно устранять повреждения на дорогах Общество

Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Мэр Пензы Виктор Кувайцев поручил МУП «Пензадормост» своевременно устранять разрушения дорожного полотна.

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В субботу, 11 ноября, глава администрации города проконтролировал организацию работ по мелко-ямочному ремонту дорог на улице Пушкина.

По словам исполняющего обязанности директора МУП «Пензадормост» Юрия Парастаева, сотрудники предприятия восстанавливают дорожное полотно на улицах города в ежедневном режиме.

«На этой неделе специалисты работали на улицах Дзержинского, Пушанина, Гагарина. До конца текущего года нам необходимо отремонтировать около 1 тыс. кв. метров асфальтового покрытия, ― сказал он.

В свою очередь Виктор Кувайцев подчеркнул, что в осенний период особого внимания требуют участки, не отремонтированные по программе «Безопасные и качественные дороги».

«Необходим регулярный мониторинг состояния проезжей части и своевременное восстановление аварийных зон для обеспечения безопасности дорожного движения и сохранения целостности дорожного полотна», ― цитирует мэра пресс-служба городской администрации.