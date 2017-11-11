Пензенских водителей предупредили об ухудшении погодных условий Общество

Пенза, 11 ноября 2017. PenzaNews. Осадки в виде дождя и снега, которые могут привести к ухудшению дорожной обстановки, ожидаются в Пензенской области в ближайшие несколько дней. Об этом сообщается на сайте регионального управления ГИБДД УМВД России.

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В связи с этим сотрудники Госавтоинспекции призывают водителей быть особенно внимательными на дорогах, правильно выбирать скоростной режим, а также соблюдать дистанцию и боковой интервал. Также не следует делать резких маневров и перестроений.

При приближении к перекресткам, светофорным объектам и нерегулируемым пешеходным переходам следует заранее снизить скорость, повысить внимание, оценить условия видимости и обзора.

Пешеходам в неблагоприятных погодных условиях также необходимо быть внимательным, так как тормозной путь транспортных средств значительно возрастает и автомобиль может не успеть остановиться перед внезапно вышедшим на дорогу человеком.