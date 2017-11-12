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Администрация Заречного закупает новый автобус за счет бюджетов трех уровней

15:40 | 12.11.2017 | Общество

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Заречный, 12 ноября 2017. PenzaNews. Администрация Заречного Пензенской области объявила электронный аукцион на поставку городского автобуса, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями.

Администрация Заречного закупает новый автобус за счет бюджетов трех уровней. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн. 197 тыс. 666 рублей.

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Согласно обнародованным сведениям, автобус будет приобретен за счет бюджетов трех уровней: 17,5% суммы поступит из федерального, 37,3% — регионального, а еще 45,2% — городского.

Транспорт должен быть новым, выпущенным не ранее 2017 года, способным вместить не менее 75 пассажиров.

Предполагается, что автобус будет работать на дизельном топливе.

Гарантийный срок товара устанавливается в соответствии с условиями завода-изготовителя, но не менее 18 месяцев или 150 тыс. км пробега.

Электронный аукцион назначен на 4 декабря.
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