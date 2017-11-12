Администрация Заречного закупает новый автобус за счет бюджетов трех уровней Общество Заречный, 12 ноября 2017. PenzaNews. Администрация Заречного Пензенской области объявила электронный аукцион на поставку городского автобуса, предназначенного для перевозки граждан, в том числе лиц с ограниченными возможностями. © Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию Начальная (максимальная) цена контракта составляет 7 млн. 197 тыс. 666 рублей. Читайте также

В Пензе «Меркурий» завершил обновление автобусов на маршруте №54 Согласно обнародованным сведениям, автобус будет приобретен за счет бюджетов трех уровней: 17,5% суммы поступит из федерального, 37,3% — регионального, а еще 45,2% — городского. Транспорт должен быть новым, выпущенным не ранее 2017 года, способным вместить не менее 75 пассажиров. Предполагается, что автобус будет работать на дизельном топливе. Гарантийный срок товара устанавливается в соответствии с условиями завода-изготовителя, но не менее 18 месяцев или 150 тыс. км пробега. Электронный аукцион назначен на 4 декабря. Нашли ошибку в тексте?

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