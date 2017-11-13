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В Пензе реконструкция кафе «Ландыш» приостановлена по решению суда

13:45 | 13.11.2017 | Общество

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Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области запретил индивидуальному предпринимателю Вадиму Подложенову вести строительные работы на земельном участке по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 36А, где располагается кафе «Ландыш».

В Пензе реконструкция кафе «Ландыш» приостановлена по решению суда

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В рамках исполнения определения суда ограждения вокруг «Ландыша» были опечатаны. Проникнуть на территорию теперь можно только в присутствии судебного пристава.

В качестве другой обеспечительной меры управлению Росреестра по Пензенской области запрещено совершать какие-либо регистрационные действия в отношении кафе, а Вадиму Подложенову — осуществлять эксплуатацию заведения.

Ранее мэрия обратилась в суд с иском, в котором просит обязать предпринимателя привести в первоначальное состояние здание, реконструкция которого была начата самовольно.

Предварительное заседание по нему назначено на предстоящий вторник, 14 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», о планах по реконструкции кафе «Ландыш» на улице Лермонтова в Пензе стало известно еще осенью 2016 года.

Комментируя инициативу собственника, мэр Виктор Кувайцев пояснил, что предпринимателю сначала необходимо согласовать концепцию развития территории, которая должна предусматривать обустройство парковочных мест в границах участка, в противном случае он не получит разрешение на реконструкцию.

Тем не менее она была начата.

До начала строительных работ в здании, помимо кафе, располагались магазины продуктов и ортопедической продукции, парикмахерская, гостиница, сауна и центр печати.
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