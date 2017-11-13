В Пензе реконструкция кафе «Ландыш» приостановлена по решению суда Общество

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Арбитражный суд Пензенской области запретил индивидуальному предпринимателю Вадиму Подложенову вести строительные работы на земельном участке по адресу: Пенза, улица Лермонтова, 36А, где располагается кафе «Ландыш».

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В рамках исполнения определения суда ограждения вокруг «Ландыша» были опечатаны. Проникнуть на территорию теперь можно только в присутствии судебного пристава.

В качестве другой обеспечительной меры управлению Росреестра по Пензенской области запрещено совершать какие-либо регистрационные действия в отношении кафе, а Вадиму Подложенову — осуществлять эксплуатацию заведения.

Ранее мэрия обратилась в суд с иском, в котором просит обязать предпринимателя привести в первоначальное состояние здание, реконструкция которого была начата самовольно.

Предварительное заседание по нему назначено на предстоящий вторник, 14 ноября.

Как ранее сообщало ИА «PenzaNews», о планах по реконструкции кафе «Ландыш» на улице Лермонтова в Пензе стало известно еще осенью 2016 года.

Комментируя инициативу собственника, мэр Виктор Кувайцев пояснил, что предпринимателю сначала необходимо согласовать концепцию развития территории, которая должна предусматривать обустройство парковочных мест в границах участка, в противном случае он не получит разрешение на реконструкцию.

Тем не менее она была начата.

До начала строительных работ в здании, помимо кафе, располагались магазины продуктов и ортопедической продукции, парикмахерская, гостиница, сауна и центр печати.