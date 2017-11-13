Установленные в рамках проекта «БКД» светофоры привели к заторам в Пензе — губернатор Общество

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Светофорные объекты, установленные в рамках приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги» в 2017 году, в ряде случаев привели к заторам на дорогах Пензы. Такое мнение высказал губернатор Иван Белозерцев.

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«Мы реализовали проект в Пензе «Безопасные и качественные дороги». С задачей справились успешно, мы напроектировали много различных светофоров. [...] Светофоры — это не всегда хорошо. Их надо ставить там, где они действительно необходимы, но не на каждом перекрестке на расстоянии 50 метров друг от друга. […] У нас особенно в центре города после того, как мы реализовали этот проект, очень много стало заторов», — сказал глава региона в ходе оперативного совещания в областном правительстве в понедельник, 13 ноября.

Он поручил мэру Пензы Виктору Кувайцеву и главе регионального Минстроя Александру Гришаеву организовать мониторинг работы светофорных объектов, чтобы оптимизировать движение транспорта.

«Вообще это нужно делать в постоянном режиме», — подчеркнул Иван Белозерцев.

Губернатор также предложил оснастить некоторые регулируемые переходы специальными кнопками, после нажатия которых будет загораться зеленый свет для пешеходов.

«Светофоры не должны [...] создавать заторов», — отметил он.

Кроме того, Иван Белозерцев поручил проинформировать его о планах по реализации проекта на 2018 год, в том числе по установке светофоров.