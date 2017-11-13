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Алексей Васин из Пензы победил в окружном этапе фестиваля «Созвездие мужества»

16:04 | 13.11.2017 | Общество

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Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский подполковник внутренней службы Алексей Васин победил в межрегиональном этапе IХ всероссийского фестиваля по тематике безопасности и спасения людей «Созвездие мужества» в номинации «Лучший старший оперативный дежурный ЦУКС».

Алексей Васин из Пензы победил в окружном этапе фестиваля «Созвездие мужества»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Как сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области, Алексею Васину необходимо постоянно быть в центре событий и владеть всей информацией, поступающей в центр управления в кризисных ситуациях (ЦУКС).

Во время дежурства он в круглосуточном режиме координирует деятельность единых дежурно-диспетчерских служб муниципальных образований и пожарно-спасательных подразделений региона.

Как только в ЦУКС поступает информация о каком-либо происшествии, Алексей Васин должен в короткий срок проверить ее достоверность, проанализировать и предложить руководству варианты решения.

Подполковник внутренней службы работает в МЧС России с января 2002 года. За время службы он зарекомендовал себя как дисциплинированный, исполнительный и ответственный сотрудник, сумел доказать, что во время чрезвычайной ситуации способен принять грамотное решение и организовать слаженную работу оперативной дежурной смены.

За добросовестную и результативную работу, качественное выполнение своих служебных обязанностей и оперативных задач Алексей Васин награжден ведомственным нагрудным знаком «За заслуги», почетным знаком МЧС России и памятной медалью «Маршал Василий Чуйков».
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