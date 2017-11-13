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Мэр Пензы поручил обеспечить всех школьников световозвращающими элементами

17:26 | 13.11.2017 | Общество

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Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил обеспечить всех школьников города световозвращающими элементами, ношение которых в темное время суток позволяет предупредить дорожно-транспортные происшествия.

Мэр Пензы поручил обеспечить всех школьников световозвращающими элементами. Фото из архива ИА «PenzaNews»

© Фото из архива ИА «PenzaNews» Купить фотографию

«В соответствии с данными мониторинга управления образования города, порядка 74% несовершеннолетних имеют на одежде, рюкзаках специальные нашивки. Чтобы избежать несчастных случаев надо, чтобы 100% школьников имели при себе предметы со световозвращающими элементами. Их ношение детьми в темное время суток является обязательной нормой правил дорожного движения, а не рекомендательной», — отметил он в ходе рабочего совещания по вопросу предупреждения ДТП с участием детей в Пензе.

Мэр также поручил рабочей группе провести с 20 ноября месячник по безопасности дорожного движения.

В ходе заседания его участники, в частности, предложили для повышения безопасности детей на дорогах установить больше препятствий на внутридворовых территориях, а на улицах города, в торговых центрах, кинотеатрах и транспорте размещать больше социальной рекламы, направленной на указание причин ДТП.

Как сообщает пресс-служба администрации Пензы, по статистике правоохранительных органов за 10 месяцев 2017 года количество ДТП с участием несовершеннолетних увеличилось на 26%.

Из 59 происшествий 26 зарегистрировано в зоне нерегулируемых пешеходных переходов, 9 — на регулируемых, 12 — во дворах и на прилегающих территориях и 12 — вне зоны пешеходного перехода.

Большинство из них произошло с 16.00 до 20.00. В основной массе на одежде несовершеннолетних в момент ДТП отсутствовали светоотражающие элементы.
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