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Журналист ИА «PenzaNews» внесен в базу данных сайта «Миротворец»

18:54 | 13.11.2017 | Общество

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Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Фотокорреспондент независимого информационного агентства «PenzaNews» Максим Костюшин попал в базу данных украинского сайта «Миротворец».

Журналист ИА «PenzaNews» внесен в базу данных сайта «Миротворец»

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

Основанием для этого стало участие пензенского журналиста во всероссийском молодежном образовательном форуме «Таврида» в Крыму в 2016 году.

Создатели скандально известного интернет-ресурса назвали этот, а также аналогичные форумы 2015 и 2017 годов, «пропагандистскими мероприятиями страны-агрессора, нацеленными на попытку легализации аннексии Крыма».

«Таврида» проводится на полуострове с 2014 года. Организаторами выступают Федеральное агентство по делам молодежи и «Роспатриотцентр». С 2015 года Общероссийский народный фронт организует в рамках мероприятия смену для молодых журналистов независимых региональных и местных СМИ.

Фоторепортаж

Всероссийский молодежный образовательный форум «Таврида»

По мнению руководителя Центра правовой поддержки журналистов ОНФ, депутата Госдумы России Натальи Костенко, внесение участников «Тавриды» в базу данных сайта «Миротворец» не скажется на карьере сотрудников средств массовой информации.

«Можно сказать, что внесение в базу данных «Миротворца» — комплимент молодым журналистам. Теперь они могут говорить об этом в своем резюме. Конечно, это недружественный шаг в отношении наших СМИ, при этом он является абсолютно бессмысленным. Уверена, что данное событие никак не повлияет на работу форума «Таврида», — цитирует народного избранника пресс-служба ОНФ.

По подсчетам ИА «PenzaNews», всего на минувшей неделе в базу данных украинского сайта «Миротворец» попали более 50 жителей Пензенской области, в их числе молодые педагоги и студенты.
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