В Пензе магазины «Магнит» подверглись проверкам после жалоб на зеленый картофель Общество

Пенза, 13 ноября 2017. PenzaNews. Серия выездных проверок проведена в магазинах сети «Магнит» в Пензе после жалоб жителей, касающихся реализации зеленого картофеля, непригодного для употребления в пищу.

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Свое недовольство покупатели выразили в том числе в интернете.

«В «Магните» на Воронова потрясающая новинка: зеленый картофель! Может, он способствует похудению, как зеленый кофе?» — написала пользователь Facebook Ольга Денисова в минувшую субботу, 11 ноября.

Этой записью поделился известный пензенский журналист и издатель Евгений Мануйлов, который отметил в сообщении зарегистрированных в соцсети депутатов различных уровней и главу города Валерия Савельева.

Спустя некоторое время глава фракции ЛДПР в гордуме Жиганша Туктаров сообщил, что связался с региональным руководителем сети, который дал распоряжение снять некачественный картофель с продажи.

«Будут разбираться с этой неприглядной ситуацией! Виновных, естественно, накажут», — пояснил он.

После этого депутат Юрий Зиновьев, входящий во фракцию «Единая Россия», сообщил, что лично проехал по нескольким магазинам.

«Из трех магазинов в двух имеется такой картофель, в одном его смешали 50 на 50 с нормальным на вид картофелем. Будем работать над этим вопросом дальше с привлечением соответствующих структур», — проинформировал он интернет-пользователей.

Еще спустя несколько часов Юрий Зиновьев отчитался о результатах организованной по данному факту проверки.

«Как и обещал, только что проехали по многим магазинам «Магнит» с потребительским управлением [Роспотребнадзором] и Россельхознадзором, посмотрели, осталась ли где такая картошка после сегодняшнего нашего совместного вмешательства в эту ситуацию. Руководство «Магнита» заверило нас, что такой продукции больше нигде нет», — написал он.

В дополнение к этому Жиганша Туктаров сообщил о «безоговорочной победе» над зеленым картофелем.

«Директор филиала меня, а в моем лице всех заинтересованных лиц, вчера еще заверил о снятии некачественной продукции с прилавков магазинов «Магнит». Возможно, ввиду позднего времени не успели в каких-то торговых точках убрать товар, но теперь безоговорочная победа над зеленым картофелем!» — констатировал он.