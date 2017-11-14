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Под Пензой уничтожили почти 35 кг груш из Польши

08:40 | 14.11.2017 | Общество

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Пенза, 14 ноября 2017. PenzaNews. Около 35 кг груш из Польши уничтожено на полигоне твердых бытовых отходов в районе села Чемодановка Пензенской области. Об этом ИА «PenzaNews» сообщила специалист по связям с общественностью управления Россельхознадзора по Мордовии и Пензенской области Лариса Якушкина.

Под Пензой уничтожили почти 35 кг груш из Польши

Фото: Ursn-rm.ru

По ее словам, три ящика запрещенных к ввозу в Россию фруктов было изъято на территории оптово-розничной базы «Крымская» в Пензе.

«Документов, подтверждающих легальность перемещения и нахождения на территории Российской Федерации данной продукции и ее фитосанитарную безопасность, владельцы не представили», — пояснила собеседница агентства.

Лариса Якушкина добавила, что в отношении индивидуальных предпринимателей, занимавшихся реализацией запрещенной к ввозу в страну продукции, возбуждены дела об административном правонарушении по ст. 10.3 КоАП РФ «Нарушение правил производства, заготовки, перевозки, хранения, переработки, использования и реализации подкарантинной продукции (подкарантинного материала, подкарантинного груза)».
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