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В Пензенской области за 10 месяцев при пожарах погибли 75 человек, в том числе 4 ребенка

20:05 | 15.11.2017 | Общество

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Пенза, 15 ноября 2017. PenzaNews. 75 человек, в том числе четыре ребенка, погибли в результате пожаров, произошедших в Пензенской области за 10 месяцев 2017 года. Об этом сообщил заместитель начальника управления надзорной деятельности и профилактической работы главного управления МЧС России по региону Эдуард Кустов.

В Пензенской области за 10 месяцев при пожарах погибли 75 человек, в том числе 4 ребенка

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

По его словам, число погибших уменьшилось по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 12%.

Эдуард Кустов уточнил, что всего с января по октябрь было зарегистрировано 856 пожаров, что на 5% меньше, чем годом ранее.

«Прямой материальный ущерб составил более 9 млн. рублей, в прошлом году — 11 млн. 191 тыс. рублей», — сказал он в ходе совещания с главами администраций городских округов и муниципальных районов, состоявшегося в правительстве Пензенской области в режиме видеоконференции в среду, 15 ноября.

Замначальника управления отметил, что основными местами возникновения пожаров по-прежнему остаются жилые домовладения и надворные постройки граждан.

«В общей сложности в жилом секторе за 10 месяцев текущего года произошло 639 пожаров, это 75% от общего числа», — добавил Эдуард Кустов, уточнив, что в результате данных происшествий погиб 71 человек, еще 30 получили травмы различной степени тяжести.

По его словам, 143 пожара, или 22%, произошло из-за нарушений правил устройства и эксплуатации печей, в результате погибли девять человек.
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