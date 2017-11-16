Мэрия Пензы компенсирует владельцу машины «Mazda» затраты на ремонт после ДТП Общество

Пенза, 16 ноября 2017. PenzaNews. Пензенский областной суд оставил без изменения решение, которым удовлетворены требования владельца автомобиля «Mazda» к администрации Пензы о взыскании ущерба после ДТП, произошедшего из-за выбоины на дороге.

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«Утром 27 мая 2016 года мужчина ехал на работу со скоростью около 50–60 км/ч. После поворота у универсама №173 он заметил на дороге неровность, но не успел затормозить, и автомобиль попал в выбоину. Возможности объехать яму не было. В результате у переднего левого колеса повредилась резина, а заднее спустило. При осмотре выяснилось, что выбоина представляла собой значительный участок, на котором отсутствовал асфальт. На момент аварии знаков, предупреждающих о его наличии, и каких-либо ограждений не было, хотя яма имела размеры, которые превышали максимально допустимые», — сообщила ИА «PenzaNews» пресс-секретарь областного суда Наталья Быченкова.

По ее словам, представитель ответчика возражал против выплаты водителю компенсации, потому что, согласно выписке из реестра муниципальной собственности, участок дороги не является объектом имущества города, а значит мэрия не несет ответственности за него и не располагает средствами на содержание дороги.

«Установлено, что участок, на котором произошло ДТП, не зарегистрирован в качестве недвижимого имущества в установленном законом порядке и фактически является бесхозяйным. Поскольку он находится в ведении администрации Пензы, то именно она обязана обеспечивать соответствие автомобильных дорог на своей территории принятым стандартам безопасности, организовывать мероприятия по их ремонту и содержанию, а также контролировать их исполнение», — пояснила собеседница агентства.

Наталья Быченкова уточнила, что по решению суда мэрия должна выплатить из казны более 90 тыс. рублей в счет ремонта, расходов на проведение экспертизы и судебных издержек.

«Не согласившись с решением суда, представитель ответчика подал апелляционную жалобу, которая судебной коллегией по гражданским делам Пензенского областного суда оставлена без удовлетворения. Решение вступило в законную силу», — добавила пресс-секретарь облсуда.