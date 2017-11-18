EN
10:41:24 Суббота, 18 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

В Пензе подведены итоги школьных поисковых экспедиций

09:32 | 18.11.2017 | Общество

Печать

Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Круглый стол по результатам походов и экспедиций по заданиям комиссии по поддержке и развитию поискового движения пензенского реготделения Русского географического общества состоялся в литературном музее в пятницу, 17 ноября.

В Пензе подведены итоги школьных поисковых экспедиций

Фото: пресс-служба Русского географического общества

С отчетами выступили участники семи поисковых групп, география экспедиций которых была распространена от Пензенской области до Адыгеи.

Новым направлением исследования было изучение Сурского рубежа обороны, создание которого осуществлялось жителями в 1941–1942 годах. Это начинание будет продолжено в дальнейшем.

Член Русского географического общества Сергей Дворянкин выступил с инициативой увековечивания памяти о его строителях с возможной реконструкцией участка укреплений в наиболее доступном месте.

Председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов сообщил, что утвержден специальный приз за подробное исследование места рождения Лаврентия Загоскина путем проведения школьной экспедиции и призвал всех принять участие в изучении культурного наследия путешественника.

Следующее заседание в рамках комиссии организаторы проведут в марте 2018 года, сообщает пресс-служба пензенского регионального отделения Русского географического общества.
Актуальное
Читайте также
В пензенском сквере «45 меридиан» установили фонари Житель Малосердобинского района получил условный срок за распространение порнографии
В Пензе планируется производить травяной чай В Пензенской области 46 проектов НКО претендуют на гранты из бюджета
В Пензе избитый из-за места на парковке рыбак получит компенсацию На рождественских чтениях в Пензе обсудят нравственные ценности
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама
adriver