В Пензе подведены итоги школьных поисковых экспедиций Общество

Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Круглый стол по результатам походов и экспедиций по заданиям комиссии по поддержке и развитию поискового движения пензенского реготделения Русского географического общества состоялся в литературном музее в пятницу, 17 ноября.

Фото: пресс-служба Русского географического общества

С отчетами выступили участники семи поисковых групп, география экспедиций которых была распространена от Пензенской области до Адыгеи.

Новым направлением исследования было изучение Сурского рубежа обороны, создание которого осуществлялось жителями в 1941–1942 годах. Это начинание будет продолжено в дальнейшем.

Член Русского географического общества Сергей Дворянкин выступил с инициативой увековечивания памяти о его строителях с возможной реконструкцией участка укреплений в наиболее доступном месте.

Председатель реготделения РГО Игорь Пантюшов сообщил, что утвержден специальный приз за подробное исследование места рождения Лаврентия Загоскина путем проведения школьной экспедиции и призвал всех принять участие в изучении культурного наследия путешественника.

Следующее заседание в рамках комиссии организаторы проведут в марте 2018 года, сообщает пресс-служба пензенского регионального отделения Русского географического общества.