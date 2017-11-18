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В Пензе подведены итоги конкурса иконописцев среди заключенных

13:34 | 18.11.2017 | Общество

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Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Итоги регионального этапа всероссийского конкурса православной иконописи осужденных «Канон» подведены в управлении ФСИН России по Пензенской области.

В Пензе подведены итоги конкурса иконописцев среди заключенных

Фото: 58.фсин.рф

«Приятно удивила икона «Вседержитель», автором которой является осужденный из исправительной колонии №4. Видно, что участник подошел внимательно и чутко к исполнению, вложил свои чувства, благоговение, поэтому получилась удачная работа. Она заслуженно заняла первое место», — сообщил преподаватель иконописного отделения пензенской духовной семинарии Андрей Тимофеев.

Он уточнил, что второго места удостоен заключенный исправительной колонии №7 за икону Николая Чудотворца, а третьего — представитель ИК №5, изобразивший Сергия Радонежского.

Начальник отделения воспитательной работы с осужденными УФСИН РФ по региону Павел Стариков отметил, что конкурс «Канон» направлен на исправление осужденных путем их нравственного просвещения и формирования у них уважения к духовным ценностям и историческому наследию православной культуры.

«Приобщение к творческой деятельности способствует всестороннему развитию личности, организации занятости, полезному времяпрепровождению в часы досуга», — пояснил он.

Лучшая работа будет направлена для оценивания в финале всероссийского конкурса иконописи «Канон», который состоится в Москве, сообщает пресс-служба управления ФСИН России по Пензенской области.
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