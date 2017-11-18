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Мэр Пензы поручил предусмотреть на набережной антивандальное освещение

17:03 | 18.11.2017 | Общество

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Пенза, 18 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил подготовить варианты антивандального освещения для набережной Суры в центре города.

Мэр Пензы поручил предусмотреть на набережной антивандальное освещение

Фото: Penza-gorod.ru

«Предложение об установке небольших опор освещения на горизонтальной поверхности нижней зоны не кажется надежным. Нужно продумать антивандальные варианты, к примеру, вмонтировать световые прожекторы в гранитные плиты на склоне», — пояснил он в ходе своего визита на строительную площадку в субботу, 18 ноября.

Представитель подрядной организации сообщил мэру, что в ближайшие дни будет закончено мощение тротуарной плиткой отрезка от «Ростка» до подвесного моста, после чего специалисты приступят к облицовке склона в этой части набережной.

Также подрядная организация начала выставлять гранитные ступени на лестницах, соединяющих нижние и верхние прогулочные зоны, сообщает пресс-служба администрации Пензы.
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