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Пензенский губернатор поздравил служащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии

08:40 | 19.11.2017 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем ракетных войск и артиллерии, который отмечается в воскресенье, 19 ноября.

Пензенский губернатор поздравил служащих и ветеранов ракетных войск и артиллерии

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Героизм, мужество, стойкость, отвага воинов ракетных войск и артиллерии стали легендой, прославили этот род войск, который не случайно именуется «богом войны», — пояснил глава региона.

Фоторепортаж

День ракетных войск и артиллерии

Он отметил, что Пензенская область дала России немало талантливых военачальников, генералов, командиров, ученых и педагогов, разработчиков и испытателей современного вооружения, причем уже многие годы достойных специалистов готовит филиал Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А.В. Хрулева.

«В этот торжественный день хочу обратиться к молодым офицерам: будьте верны воинской присяге, приумножайте честь и славу Вооруженных сил России, крепите оборонное могущество государства! Искренне желаю, чтобы вы сумели сделать достойную военную карьеру, создать крепкие семьи, вырастить детей — будущих защитников Отечества! Доброго вам здоровья, благополучия, счастья, успехов в служении нашей великой Родине!» — цитирует Ивана Белозерцева пресс-служба правительства Пензенской области.
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