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В Пензе завершены работы на 19 из 27 объектов по программе освещения

09:05 | 19.11.2017 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Работы по программе «Расширение сетей наружного освещения Пензы», которая финансируется из бюджетов города и области, завершены на 19 из 27 объектов, запланированных на 2017 год.

В Пензе завершены работы на 19 из 27 объектов по программе освещения

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

В частности, фонари после многолетних просьб жителей установлены в поселке Победа, в микрорайоне Юго-Западный, на улицах Большой Брусничной, Абрикосовой, Буслаева, Фруктовой, Зеленой горке, 2-м и 3-м проездах Мозжухина, 3-м Земляничном проезде в Заре, а также на улицах Радужной, Виражной и Тернопольской.

По просьбам жителей выполнено освещение пешеходной дорожки от остановки «Библиотека имени М.Ю. Лермонтова» до улицы Московской, на улице и проезде Германа Титова.

До середины декабря будут размещены фонари в поселке «ЗИФ». В общей сложности за год должна быть организована 751 новая светоточка.

«До конца текущего года программа должна быть выполнена», — цитирует Виктора Кувайцева пресс-служба мэрии.
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