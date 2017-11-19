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Виктор Кувайцев поручил предусмотреть дополнительные места для парковки у школы на Шуисте

11:32 | 19.11.2017 | Общество

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Пенза, 19 ноября 2017. PenzaNews. Глава администрации Пензы Виктор Кувайцев поручил предусмотреть дополнительные парковочные места на стоянке, которая будет располагаться вблизи улицы Чапаева рядом со строящейся школой.

Виктор Кувайцев поручил предусмотреть дополнительные места для парковки у школы на Шуисте

Фото: Penza-gorod.ru

«Учитывая, что рядом с будущей школой находится городская больница №4, в проект благоустройства нужно включить дополнительные парковочные места для посетителей медучреждения», — пояснил он в ходе выездного совещания на объекте в воскресенье, 19 ноября.

Мэр отметил, что необходимо рассмотреть возможность обустройства тротуара.

Для благоустройства въезда на территории школы и больницы рассматриваются различные варианты размещения парковки и пешеходной зоны, сообщает пресс-служба администрации города.
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