EN
17:40:22 Понедельник, 20 ноября
НКО в Пензе Дело Пашкова Дело Тузова Ремонт дорог ДТП в Пензе Транспорт в Пензе Облик Пензы Опросы Рейтинги Выборы-2017

Пензенские перевозчики наказаны за лишних пассажиров в маршрутках №33 и №75

17:09 | 20.11.2017 | Общество

Печать

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Двое пензенских предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на маршрутах №33 и №75, оштрафованы за нарушения лицензионных условий.

Пензенские перевозчики наказаны за лишних пассажиров в маршрутках №33 и №75

Фотография © PenzaNews Купить фотографию

«Так, в арендованном микроавтобусе «ГАЗ», следовавшем по маршруту №33, вместо разрешенных 12 человек ехали 18. В транспортном средстве той же марки, взятом в аренду перевозчиком и обслуживающим маршрут №75, при проверке насчитали 14 пассажиров при допустимой загрузке 12», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора.

В ведомстве пояснили, что за нарушение при перевозке пассажиров в маршрутке №33 предприниматель оштрафован на 20 тыс. рублей, так как ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

«Для второго перевозчика, где норма пассажировместимости была превышена на два человека, выбрано более мягкое наказание — предупреждение», — отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что судом в том числе было учтено его материальное положение: мужчина выплачивает два кредита, аренду за микроавтобус, имеет двоих детей, а на подготовку одного из них — одиннадцатиклассника — требуются дополнительные средства.
Актуальное
Читайте также
В Пензе многоквартирный дом после обрушения отключен от газа Под Пензой обнаружено тело мужчины с огнестрельным ранением
В Пензенскую область поступит еще две машины скорой помощи Первенство России по спортивной гимнастике пройдет в Пензе с 22 по 25 ноября
Под Пензой по факту смертельного ДТП с участием фуры организована проверка В Пензе открыть расчетный счет в Россельхозбанке можно за один день
Все новости
В России и за рубежом

2007–2017 © Информационное агентство «PenzaNews». Все права защищены. 16+

При цитировании материалов гиперссылка на https://penzanews.ru обязательна. Правила использования.

Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ФС77-31297 выдано Россвязьохранкультурой 29 февраля 2008 г.

Адрес: 440034, г. Пенза, ул. Калинина, 119А. Телефоны: +7(8412) 999-101, 241-241. E-mail: info@penzanews.ru   Политика конфиденциальности

Об агентстве Реклама