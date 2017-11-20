Пензенские перевозчики наказаны за лишних пассажиров в маршрутках №33 и №75 Общество

Пенза, 20 ноября 2017. PenzaNews. Двое пензенских предпринимателей, осуществляющих перевозку пассажиров на маршрутах №33 и №75, оштрафованы за нарушения лицензионных условий.

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«Так, в арендованном микроавтобусе «ГАЗ», следовавшем по маршруту №33, вместо разрешенных 12 человек ехали 18. В транспортном средстве той же марки, взятом в аренду перевозчиком и обслуживающим маршрут №75, при проверке насчитали 14 пассажиров при допустимой загрузке 12», — сообщили ИА «PenzaNews» в пресс-службе Нижне-Волжского межрегионального управления Ространснадзора.

В ведомстве пояснили, что за нарушение при перевозке пассажиров в маршрутке №33 предприниматель оштрафован на 20 тыс. рублей, так как ранее привлекался к административной ответственности за аналогичное правонарушение.

«Для второго перевозчика, где норма пассажировместимости была превышена на два человека, выбрано более мягкое наказание — предупреждение», — отметили в пресс-службе.

В управлении добавили, что судом в том числе было учтено его материальное положение: мужчина выплачивает два кредита, аренду за микроавтобус, имеет двоих детей, а на подготовку одного из них — одиннадцатиклассника — требуются дополнительные средства.