В здании пензенского суда ликвидирован условный пожар Общество Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Условный пожар потушен в здании Железнодорожного районного суда Пензы на улице Белинского. Фотография © PenzaNews Купить фотографию По легенде, произошло короткое замыкание в подсобном помещении на первом этаже, оплавилась проводка, огонь стал распространяться по зданию. Сотрудники службы судебных приставов оперативно организовали эвакуацию людей и отключили электричество. Пожарные проверили здание на наличие посетителей, после чего приступили к «тушению». Фоторепортаж

Открытие Железнодорожного районного суда В ходе учений была проведена проверка исправности средств тушения, сигнализации и системы оповещения. Специалисты уточнили планы эвакуации, подъездные пути и убедились в рабочем состоянии водоисточников. Кроме того, было отработано взаимодействие сотрудников различных ведомств, в том числе представителей МЧС, службы судебных приставов, полиции, единой дежурно-диспетчерской службы. Поставленные учебные цели были выполнены, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области. Нашли ошибку в тексте?

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