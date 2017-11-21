В здании пензенского суда ликвидирован условный пожар
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Пенза, 21 ноября 2017. PenzaNews. Условный пожар потушен в здании Железнодорожного районного суда Пензы на улице Белинского.
Фотография © PenzaNews Купить фотографию
По легенде, произошло короткое замыкание в подсобном помещении на первом этаже, оплавилась проводка, огонь стал распространяться по зданию.
Сотрудники службы судебных приставов оперативно организовали эвакуацию людей и отключили электричество.
Пожарные проверили здание на наличие посетителей, после чего приступили к «тушению».
Фоторепортаж
Открытие Железнодорожного районного суда
В ходе учений была проведена проверка исправности средств тушения, сигнализации и системы оповещения. Специалисты уточнили планы эвакуации, подъездные пути и убедились в рабочем состоянии водоисточников.
Кроме того, было отработано взаимодействие сотрудников различных ведомств, в том числе представителей МЧС, службы судебных приставов, полиции, единой дежурно-диспетчерской службы.
Поставленные учебные цели были выполнены, сообщает пресс-служба главного управления МЧС России по Пензенской области.